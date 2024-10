Nadja Pessoa entrou em ‘A Fazenda 16’? Entenda o caso!

O último domingo, 27 de outubro, ficou marcado por tensão em A Fazenda 16. Isso porque MC Zaac e Fernanda Campos decidiram abandonar a competição, surpreendendo os colegas de confinamento. A emissora confirmou a desistência dos participantes, deixando o clima de tristeza entre os demais peões. Anteriormente, uma briga entre Zé Love e Sacha Bali aumentou a tensão no reality.

Logo após a confusão, as câmeras do PlayPlus — plataforma de streaming do programa — foram cortadas, e o sinal permaneceu fora do ar por quase duas horas. Quando o serviço voltou, os peões apareceram na sede, aparentemente tentando retomar a rotina. Porém MC Zaac e Fernanda Campos receberam chamado da produção e, desde então, não retornaram ao jogo.

Isso logo gerou um curiosidade entre o público: haveria a substituição de ambos? Ou o programa seguirá com as duas baixas? Por hora, seguirá com dois a menos, mas isso não impediu que brinadeira fossem feitas ns redes ociis, como uma suposta entrda de Nadja Pessoa em “A Fazenda 16”. “Nadja acaba de entrar na fazenda16 para substituir a Fernanda”, brincou uma pessoa, colcoando um vídeo editado da edição nterior mesclado com imagens da atual.

Todavia, muitos acabaram acreditando que era real a entrada de Nadja Pessoa no reality show: “Que susto, se não fosse o Zaac ali eu tinha acreditado”, “kkkkkkkk gente que montagem bem feita , eu quase acreditei”, “O que mais surpreende é ela se permitir a essa vergonha novamente. Jaja será eliminada novamente”, “Mas vocês amam a Nadja ein kkkkkkk. Reclamam quando entra em reality, mas quando não vem sentem falta kkkkkkkk. É uma diva mesmo!”.

Nadja nega sua entrada no programa

A repercurssão foi tamanha e tanta gete acreditou na montagem que a própria Nadja Pessoa precisou vir a público se pronunciar sobre o vídeo. Ela negou que fosse verdade em hipótese alguma, além de ter alfinetado seu ex, D’ Black, que participou do Paiol mas ão subiu para a sede.

“BBs! Isso é fake a montagem de entrar em #AFazenda16 Jamais faria isso com a minha imagem novamente. Outro fato, nas notas me citam como ex de fulano que não teve força nem para subir do Paiol. Não sou ex de ninguém, o único ex que eu tive já está bem casado”, disparou ela, em suma.