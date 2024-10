Nutricionista indica 5 sucos para acabar com o inchaço da barriga

A retenção de líquidos causa um inchaço muito grande, geralmente na região do abdômen, problema que costuma incomodar bastante as mulheres, que são mais suscetíveis a esse problema.

A retenção também pode deixar as pernas, tornozelos e mãos inchados. No entanto, uma alimentação saudável contribui para a regulação do equilíbrio hídrico do corpo.

De acordo com a nutricionista Thamires Cerqueira, “para evitar o quadro e o inchaço, é indicado que se dê preferência a alimentos naturais, como frutas, verduras, leguminosas e oleaginosas”.

Esses alimentos conta com substâncias antioxidantes e desintoxicantes. Dessa forma, sucos que levam esses ingredientes podem ser aliados eficazes no combate a retenção e ao inchaço.

