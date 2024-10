Obra com aterro em bueiro tem preocupado motoristas na BR-364; DNIT se posiciona

Uma obra no km 157 da BR-364, entre Rio Branco e o município do Bujari, tem preocupado motoristas que passam pelo local. A obra é uma recomposição de aterro e bueiro para melhorar a infraestrutura da região.

Os motoristas, principalmente taxistas, que transitam diariamente pelo local, estão preocupados com a finalização da obra e as chuvas regulares, que tiveram início na segunda quinzena de outubro deste ano. Com fortes chuvas, os motoristas temem que a estrada pode sofrer algum tipo de separação, que isolaria os municípios.

A Assessoria de Comunicação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou ao ContilNet que a obra precisou ser pausada em virtude das chuvas, mas devido ao perigo no local, o órgão vai tomar novas providências.

“A obra precisou ser pausada, em virtude das chuvas, mas, devido ao perigo no local o DNIT entrará com pedra, sendo uma solução que pode ter o início imediato, mais rápida e mais segura, visando a proteção dos usuários”, disse.

O Dnit disse ainda que com o período de chuvas iniciando, a previsão para finalização do serviço pode ser em até 30 dias.