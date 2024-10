Pai fica distraído com camiseta e menino de 8 anos morre afogado em cachoeira

Um menino de 8 anos morreu afogado na Cachoeira do JK, em Formosa, no entorno do Distrito Federal, no último sábado (26).

O acidente ocorreu quando o pai da criança virou-se por um momento para retirar a camiseta e, ao olhar novamente, não viu o filho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele ainda tentou mergulhar para localizá-lo, mas sem sucesso. A equipe de mergulho do 19º Batalhão de Formosa foi acionada para realizar as buscas, enfrentando condições difíceis, com “água barrenta e baixa visibilidade.” Após 45 minutos de buscas, o corpo do menino foi encontrado a aproximadamente oito metros de profundidade. Segundo os bombeiros, ele apresentava uma lesão na têmpora, o que pode ter causado perda de consciência, resultando em um afogamento secundário. O corpo foi encaminhado para a custódia da Polícia Técnico-Científica para realização de exames.