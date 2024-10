Pesquisas mostram Trump com pequena vantagem sobre Kamala, mas sem favoritismo; acompanhe os números no Tracker do GLOBO

Em 15 dias, as urnas nos Estados Unidos serão fechadas, e terá início aquela que promete ser uma das mais imprevisíveis e tensas apurações da História recente do país. As pesquisas apontam para um empate, dentro da margem de erro, entre a vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris, e o ex-presidente Donald Trump, com uma ligeira vantagem para o republicano. Confira os números da reta final da campanha com o Tracker, a ferramenta do GLOBO que traz as médias das últimas pesquisas nos EUA.