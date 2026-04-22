Material foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, que seguirá com as investigações sobre a origem do entorpecente

Uma operação de rotina da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes na tarde da última terça-feira (21), em Sena Madureira, no interior do Acre. A ação foi realizada por uma equipe do 8º Batalhão durante patrulhamento preventivo no bairro Bom Sucesso.

Os policiais faziam uma incursão a pé em uma região já conhecida por movimentações ligadas ao tráfico de drogas, quando perceberam indícios suspeitos em meio à vegetação na Travessa Emetério. Ao realizarem uma varredura no local, a equipe encontrou um recipiente plástico escondido, onde estavam acondicionadas seis porções de uma substância com características semelhantes à cocaína, totalizando cerca de 300 gramas.

Mesmo com diligências feitas nas proximidades, nenhum suspeito foi localizado ou preso até o momento. A área, segundo a polícia, é frequentemente utilizada como ponto estratégico para ocultação de entorpecentes.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde o caso será investigado. A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento ostensivo seguem sendo intensificadas no município como forma de combater o tráfico e aumentar a sensação de segurança da população.