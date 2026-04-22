Governador anuncia fim do Samu em MT e transfere atendimento para os Bombeiros

Governador Otaviano Pivetta confirmou que o Corpo de Bombeiros assumirá o socorro móvel no estado para reduzir custos operacionais

O governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos), gerou uma forte onda de debates ao anunciar uma mudança drástica na estrutura de saúde do estado. Em entrevista recente, o chefe do Executivo confirmou que o atendimento de urgência e emergência, realizado historicamente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), passará a ser de responsabilidade total do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo Pivetta, a decisão é administrativa e visa reduzir gastos públicos e simplificar a gestão estadual. “O nosso glorioso Corpo de Bombeiros vai suprir esse importante trabalho do Samu. Com isso, nós vamos diminuir custo, simplificar a máquina. Esse é um serviço essencial e, a partir de agora, quem faz é o Corpo de Bombeiros”, declarou o governador.

Convocação na Assembleia Legislativa

A declaração não foi bem recebida por diversos setores e provocou reação imediata no Poder Legislativo. A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou a convocação do secretário de Estado de Saúde, Juliano Melo.

O secretário deve comparecer à Casa nesta quarta-feira (22) para explicar os detalhes técnicos da transição e os impactos no atendimento à população. Parlamentares expressaram preocupação com a capacidade operacional dos Bombeiros para absorver a demanda e com a manutenção da qualidade do socorro médico especializado.

Demissões e fechamento de bases

O impacto direto da medida já começa a ser calculado. Segundo informações da Assembleia Legislativa, o plano de extinção do Samu na configuração atual deve resultar no desligamento de 56 profissionais da saúde. Além disso, está previsto o fechamento de bases de atendimento nas regiões de Cuiabá e Várzea Grande, o que tem gerado temor sobre o aumento no tempo de resposta em casos críticos.

O governo, por sua vez, reitera que o serviço não será interrompido e que a integração com os Bombeiros garantirá a eficiência necessária para o atendimento à sociedade mato-grossense.

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