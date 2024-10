Polícia identifica jovem que matou três pessoas e escondeu corpos; ele acusa vítimas de invasão

O homem que matou três pessoas na noite de segunda-feira (21) na comunidade Ouro Preto, em Guajará, município do Amazonas localizado no limite da divisa com o Acre, Cruzeiro do Sul, acaba de ser identificado pela Polícia Civil do Amazonas, que investiga o caso. Trata-se de Mateus Orlando Soares, de 23 anos, que foi preso em flagrante.

Em depoimento à polícia nesta quinta-feira (24), em Guajará, ele manteve a versão inicial de que os homens foram mortos porque invadiram sua propriedade, na zona rural de Guajara, numa área inóspita e isolada. Familiares dos mortos disseram que os homens foram à localidade apenas com o intuito de pescar.

As vítimas foram identificadas como Pedro Cavalcante da Silva, de 65 anos, Miguel Cavalcante da Silva, 53, e Adair José da Silva Nascimento, de 45. Pedro e Miguel eram irmãos e moradores de Mâncio Lima, no Acre, enquanto Adair era residente de Guajará e possuía propriedades rurais na região. O corpo de Miguel, que teria caído no rio Juruá, ainda não foi localizado pelo Corpo de Bombeiros do Acre.

Com frieza, após os crimes, o atirador gravou áudio aos familiares e amigos dizendo o que havia feito, sob o argumento da invasão, e que iria para casa “fazer uma janta bem gostosa” e esperar pela polícia para ser preso. Disse também ter tido vontade de levar os cadáveres para sua casa e esperar a polícia com os pés sobre eles.