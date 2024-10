Polícia prende suspeito de homicídio escondido dentro de uma canoa no interior do Acre

Uma equipe da Polícia Civil do Acre (PCAC), pela Delegacia Geral de Tarauacá, realizou no último fim de semana uma operação que resultou na prisão em flagrante de J.K.S., suspeito de assassinar a facadas A.P.M.K. O crime aconteceu na tarde de sábado (5), por volta das 15h, e a equipe policial manteve esforços para localizar o responsável.

A prisão do suspeito aconteceu por volta das 18h15, quando o homem foi localizado no bairro Senador Pompeu, no final de uma rua, escondido dentro de uma canoa. Após o crime, o suspeito tentou fugir, atravessando o rio e se ocultando na mata. Foi nesse momento que o suspeito foi identificado e recebeu voz de prisão.

“Essa prisão destaca a agilidade e eficiência da Polícia Civil, em Tarauacá, que atuou em estreita colaboração com a guarnição da Polícia Militar, responsável por preservar a cena do crime. A operação é um exemplo da eficácia das investigações policiais na região, demonstrando o comprometimento das forças de segurança em garantir a rápida resolução dos casos e a manutenção da ordem pública”, destacou o delegado José Ronério.