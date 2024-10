Prefeito de Rio Branco recebe visita institucional do secretário de Relações Federativas do Acre

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu nesta quinta-feira (24), em seu gabinete, a visita do secretário de Relações Federativas do Acre e presidente do União Brasil, Dr. Fábio Rueda, para falarem sobre as demandas das emendas da bancada Federal destinadas aos projetos estruturantes para 2025.

Segundo o gestor da capital, o papel do secretário como Representante do Governo em Brasília (REPAC) é de extrema importância, tendo em vista que ele faz a interlocução entre o Governo Federal e os Municípios.

“Nós já tínhamos feito uma conversa inicial com o governador, pois queremos atuar de forma conjunta, Governo do Estado e Prefeitura, junto à bancada Federal, para que a gente possa destinar o maior volume possível de recursos para a nossa prefeitura de Rio Branco e continuar melhorando a capital.”

Fábio Rueda destacou o empenho da Prefeitura de Rio Branco em mudar a realidade da capital, ressaltando ainda que terá um maior impulsionamento com o apoio do Governo Estadual. Ele ainda salientou que muitos projetos estruturantes e inovadores estarão sendo implantados na capital acreana.

“É uma oportunidade que estamos abraçando com muita alegria em atender as demandas do nosso município. A REPAC que vai dar essa contribuição para que a gente possa dar seguimento e não faltar ‘combustível’ nessa construção”.