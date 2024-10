Quantos jogos Neymar pode disputar até a próxima convocação da Seleção? Veja

Com dez rodadas disputadas, O Brasil está em quarto lugar nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Sem Neymar, a seleção brasileira disputou seis partidas pela competição, com três derrotas e três vitórias. A equipe de Dorival Júnior chegou a estar em quinto na classificação, mas as vitórias sobre Chile e Peru na última Data Fifa, em outubro, melhorou a colocação do Brasil na tabela.