Secretarias Estaduais de Educação se reúnem no Acre para discutir políticas nacionais

O Acre sedia nos dias 24 e 25, quinta e sexta-feira, no Hotel Nobile Gran Lumni, em Rio Branco, a III Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed. O evento reúne secretários de Educação de diversas regiões do Brasil para discutir questões centrais da política educacional brasileira.

Com a presença confirmada de 20 secretários estaduais, a programação aborda temas como a implementação do Novo Ensino Médio, a expansão das escolas de tempo integral e a Política Nacional de Equidade. Além disso, serão debatidas as avaliações nacionais, conduzidas por representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC).

O representante do Acre, Aberson Carvalho, destacou a importância do evento para o estado, que permite que a região Norte esteja mais integrada na formulação de políticas educacionais inclusivas e acessíveis, servindo como uma oportunidade para a troca de experiências, que enriquecem o cenário educacional do país.

“Vamos sair daqui com encaminhamentos junto ao MEC e a outras instituições, como o Conselho Nacional de Educação, com base nas perspectivas dos secretários estaduais, que são responsáveis pela implementação das ações discutidas. Precisaremos fazer adaptações nos currículos, e o Acre, assim como outros estados, enfrentará desafios. Este encontro é uma oportunidade para trocarmos experiências e debatermos formas de diminuir as desigualdades educacionais no país”, ressaltou Aberson.

Além dos debates, o encontro contará com exposições artísticas e apresentações culturais realizadas por alunos do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e/ou Superdotação (NAAHS), reforçando a riqueza cultural e artística do Acre.

A abertura oficial do evento ocorreu na manhã desta quinta-feira, 24, com a presença do presidente do Consed e secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo, e do secretário Aberson Carvalho.