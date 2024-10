TJAC garante gratuidade das certidões de alteração de prenome e gênero para pessoas em vulnerabilidade

Foi publicado recentemente no Diário da Justiça Eletrônico, um Provimento pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da Corregedoria Geral da Justiça tornou público, que dispõe sobre a gratuidade das certidões expedidas nos Tabelionatos de Protesto de Títulos para pessoas hipossuficientes que pretendam instruir pedidos de alteração de prenome e gênero no Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN).

Assinado pelo corregedor Geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista, o documento destaca que a iniciativa configura medida de impacto positivo na garantia aos direitos dos cidadãos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade e inseridos em grupo de vulnerabilidade, como é o caso da comunidade LGBTQIAPN+.

A decisão é fruto de uma demanda popular exposta pela comunidade LGBTQIAPN+ durante a roda de conversa “Direitos Fundamentais: Diversidade e Inclusão”, realizado em 9 de outubro, pelo Comitê da Diversidade do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), com apoio da Escola do Poder Judiciário (Esjud), no Palácio da Justiça.

Na ocasião, a desembargadora Waldirene Cordeiro, supervisora do Comitê da Diversidade, enfatizou que a missão de distribuir justiça tem como princípio fundamental o respeito, assim a magistrada defendeu a efetivação de direitos constitucionais.