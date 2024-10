Trio acusado de matar jogador de futebol no tribunal do crime será ouvido pela Justiça

Nesta terça-feira (8), na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco (AC), o trio acusado pelo sequestro seguido de assassinato do jogador de futebol Thiago Oséas Tavares da Silva, morto aos 18 anos, será interrogado em audiência preparatória do julgamento. O crime ocorreu no último dia 31 de agosto, em Rio Branco.

O rapaz assassinado era natural de Recife, em Pernambuco, e estava no Acre em negociações com um clube para estrear no futebol acreano. Na noite do crime, o jovem foi abordado durante uma festa no bairro Santa Inês e levado para uma travessa em local ermo da cidade, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, onde foi executado pelo chamado tribunal do crime.

Os executores Andrey Borges Nelo Darcifran de Moraes Eduíno Junior e Kauã Cristian Almeida Nascimento acharam uma foto do rapaz numa rede social fazendo um sinal interpretado como de integrante da facção rival a do trio e então decidiram matá-lo. Eles respondem na mesma ação por outros crimes, como sequestro e constrangimento armado.