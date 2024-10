Vandalismo: caixas eletrônicos são destruídos em ataque criminoso no Bosque; veja vídeo

Na noite de terça-feira (8), todos os caixas eletrônicos da agência da Caixa Econômica Federal situada no bairro Bosque, em Rio Branco (AC), foram alvo de um ato de vandalismo.

Os equipamentos ficaram completamente danificados, causando prejuízos significativos à instituição.

As primeiras informações indicam que pedras foram utilizadas para destruir os caixas. Até o momento, não há suspeitos identificados, mas a expectativa é que as imagens das câmeras de segurança da agência contribuam para a elucidação do crime.

As autoridades locais estão em alerta e aguardam novas informações sobre o incidente. A população é aconselhada a manter atenção e denunciar qualquer atividade suspeita na área.

