VÍDEO: Avião temático do Mickey Mouse pousa no Aeroporto de Rio Branco e encanta

O Aeroporto Internacional de Rio Branco foi palco de um pouso especial que chamou a atenção dos entusiastas da aviação e dos fãs da Disney nesta terça-feira (8). O Airbus A320Neo, da Azul Linhas Aéreas, estampado com a pintura temática do Mickey Mouse, aterrissou no aeroporto, gerando grande expectativa.

As fotos e vídeos do momento, compartilhados por Daniel Luz, mostram o avião decorado com o famoso personagem da Disney, uma ação promocional da companhia aérea em parceria com a Walt Disney World.

O evento marcou mais uma conexão entre o Acre e a aviação comercial nacional, celebrando não só a chegada de um dos mais modernos aviões da frota da Azul, mas também um toque lúdico com a presença do ícone Mickey.

O pouso do Airbus A320Neo foi registrado e acompanhado por diversos entusiastas de aviação, que se reuniram para ver de perto a aeronave. A Azul Linhas Aéreas tem promovido voos com aeronaves de livery especial, como parte das suas iniciativas de engajamento com seus clientes e público em geral, unindo entretenimento e tecnologia.

A chegada do avião à capital acreana foi comemorada, reforçando o potencial do estado em receber eventos marcantes na aviação e conectando a região aos principais destinos turísticos do país.

Confira a galeria de fotose vídeo, com os créditos: Daniel Luz/@@danielfsl