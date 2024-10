VÍDEO: ‘caçadores’ voam dentro do olho do furacão Milton para coletar dados

Pesquisadores conhecidos como “caçadores de furacões” voaram nesta segunda-feira (7) dentro do olho do furacão Milton, que deve tocar no solo da Flórida, nos Estados Unidos, na quarta-feira (9). Em poucas horas, no sul do Golfo do México, o fenômeno subiu da categoria 2 para a 5 — a mais alta da escala. Assista ao vídeo acima.

