VÍDEO: caminhão desgovernado destrói carro; caso gera reviravolta entre as partes envolvidas

Um acidente envolvendo um caminhão desgovernado da empresa Formate, que perdeu o controle e destruiu um Honda Civic estacionado na rua de um colégio local, continua gerando polêmica.

O caso ocorreu nesta terça-feira (8), e colocou a empresa e a proprietária do veículo em lados opostos quanto à condução da reparação dos danos.

Honda Civic destruído após caminhão desgovernado da FORMATE invadir a rua e colidir com o veículo/Foto cedida

De acordo com a proprietária do Honda Civic, que também é empresária local, a empresa Formate tem negligenciado a responsabilidade, mesmo após o laudo pericial ter indicado a culpa do motorista e o termo de acordo ter sido assinado.

“Eles assinaram o acordo, mas até agora nada foi resolvido. Não estão me respondendo nem dando retorno sobre os reparos. Até o carro reserva eles afirmaram que não iam fornecer, mesmo sendo esse o único carro da família, comprometendo a logística de escola e trabalho. O laudo do carro só sai amanhã [quarta-feira, 9] e possivelmente foi perda total, além de eles afirmarem não ser possível o seguro cobrir “, afirmou a dona do veículo.

Revoltada, ela também disse que o caso será levado à justiça para que sejam incluídos danos morais, devido à falta de comunicação e atendimento por parte da empresa, que não atende ligações e nem responde as mensagens enviadas.

Contudo, a Formate apresentou uma versão diferente dos acontecimentos. Em uma breve nota enviada à imprensa, a empresa afirmou que “as partes firmaram acordo judicial com o objetivo de resolver os danos ocasionados em decorrência do acidente” e que “as providências para reparação dos danos estão sendo tomadas, com previsão de resolução conforme os termos do acordo judicial.”

A empresa ainda destacou que “não houve nenhuma negativa da empresa, nem tampouco do motorista, em prestar auxílio e resolver a questão”, e que estão aguardando a entrega dos orçamentos para finalização do processo.

O embate entre as partes tem causado dúvidas sobre o andamento do acordo judicial. Enquanto a empresa alega que está cumprindo os prazos, a proprietária do Civic afirma que o processo está travado e sem respostas.

Internautas que acompanharam o vídeo do acidente nas redes sociais se solidarizaram com a proprietária, ressaltando a lentidão em situações como esta e criticando a postura da empresa.

Até o momento, não há previsão clara para o fim da questão, e a situação segue sendo acompanhada pela assessoria jurídica de ambas as partes.

Veja o vídeo: