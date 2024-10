Vídeo mostra chuva de granizo em cidade do interior do Acre; moradores se surpreendem

Moradores do ramal Mário Lobão, na zona rural de Sena Madureira, município no interior do Acre, foram surpreendidos pela chuva acompanhada de granizo na tarde desta sexta-feira (20).

Conforme um vídeo divulgado nas redes sociais, o fenômeno ocorreu rapidamente, com a precipitação na forma de gelo, antes das fortes águas que caiu na região.

O acontecimento é mais comum do que se imagina e ocorre devido à formação de uma nuvem chamada ‘cumulonimbus’. Elas também são conhecidas como “nuvens frias” pois tem temperatura abaixo de zero grau.

Veja o vídeo.