Um vídeo gravado pela reportagem do ContilNet, na manhã desta sexta-feira (18), mostra uma pessoa carregando duas crianças sem capacete em cima de uma moto.

A situação foi flagrada na Rua São Sebastião, no bairro Nova Estação. Nas imagens, as crianças aparecem fardadas e com mochila.

VEJA O VÍDEO: