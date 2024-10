VÍDEO: Prefeito reeleito exibe dinheiro de apostas em vídeo e causa revolta nas redes

Um vídeo polêmico compartilhado pelo prefeito de Graça Aranha, no interior do Maranhão, Ubirajara Rayol Soares, conhecido como Bira (União), gerou repercussão negativa nas redes sociais.

Nele, o prefeito aparece exibindo bolos de dinheiro, alegando que a quantia foi fruto de apostas realizadas sobre sua reeleição no município, onde obteve 57,10% dos votos.

No vídeo, Bira faz declarações provocativas aos moradores da cidade, afirmando: “Vou viajar com dinheiro de vocês, seus bestas.” Ele menciona ainda que uma parte do montante será destinada à compra de cestas básicas, mas essa justificativa não alivia a indignação pública.

A situação se complica com a recente Resolução n° 23.735 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também conhecida como “Bets Eleitorais”, que proíbe a prática de apostas sobre resultados eleitorais.

Tal conduta pode ser caracterizada como abuso de poder econômico, o que pode resultar na cassação do mandato do prefeito e torná-lo inelegível por um período de oito anos.

A atitude de Bira, que combina ironia e descaso, levanta questões sobre a ética no exercício da política e a responsabilidade dos líderes em relação à população que representam. A comunidade de Graça Aranha aguarda a reação das autoridades eleitorais diante dessa polêmica.