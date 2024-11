Acre e AM recebem mais de R$ 50 milhões do Ministério da Saúde para lidarem com crises climáticas

Os estados do Acre e do Amazonas devem receber repasse do Ministério da Saúde em valor que supera os R$ 51 milhões para que consigam compensar as dificuldades enfrentadas pelos extremos climáticos das enchentes e secas.

A verba foi publicada nesta segunda-feira através do Diário Oficial da União e tem como origem o montante de crédito extraordinário aberto em outubro, no valor de R$ 930 milhões, que foram distribuídos entre sete ministérios, com o intuito de combater focos de incêndio.

O estado do Acre não receberá repasse direto aos municípios, com a verba sendo destinada ao Governo do Estado. Do montante de R$ 51 milhões, serão enviados ao estado R$ 2.120.631,00.

O período de secas foi prolongado e agravado pela onda de grandes queimadas e fumaça enfrentadas pelos acreanos. O último mês com dados completos é outubro, quando foram registrados 1.876 focos de incêndio, o que representa um aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2024.

Esta longa exposição à fumaça causada pelas queimadas podem acarretar em diversos problemas de saúde para a população, principalmente relacionados ao sistema respiratório e cardiovascular.