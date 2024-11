Acre já abateu quase 150 mil gados no 2º trimestre do ano, diz levantamento do IBGE

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) revelaram que 146.589 gados já foram abatidos só no 2º trimestre de 2024.

O IBGE levou em consideração os estabelecimentos que estão sob inspeção sanitária federal, estadual ou municipal.

Se comparado com o mesmo período do ano passado, o número de abates teve um aumento considerável. No 2º trimestre de 2023, o registrou foi de 131.664 reses bovinas, ou seja, houve um aumento de quase 15 mil abates neste ano.

Também houve um crescimento expressivo no 1º semestre. Foram abatidos 131.257 bovinos entre janeiro e março deste ano, representando um aumento de 36,5% em comparação com o mesmo período em 2023, quando foram abatidos 96.185 animais.

Ao comparar com o último trimestre de 2023, entre outubro e dezembro, o aumento foi mais discreto, com uma alta de 1% no número de cabeças abatidas, totalizando 1,3 mil cabeças a mais. No quarto trimestre de 2023, o estado registrou o abate de 129.933 cabeças de bovinos.

Vale lembrar que 2023 foi marcado por bater recorde de abates bovinos no Acre, com um aumento de mais de 57%.

No 4° semestre de 2023, o estado registrou quase 131,257 mil cabeças de gado abatidas, enquanto no mesmo período, em 2022, o total de abates foi de 83.241, totalizando cerca de 48 mil cabeças a mais.

Segundo o IBGE, com o novo número de abates bovinos registrados, o estado bateu um recorde no setor. Com relação ao ao primeiro trimestre de 2023, o estado também já apresentou alta, nos três primeiros meses do ano passado foram abatidas 35.072 cabeças, enquanto que neste ano, até março o valor já chega a 96.185.