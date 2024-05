Abate de bovinos no Acre aumenta 36,5% no 1º trimestre de 2024, aponta IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na última quinta-feira (9), os dados da Estatística da Produção Pecuária, indicando um aumento expressivo no abate de bovinos no Acre durante o primeiro trimestre de 2024.

Segundo o levantamento, foram abatidos 131.257 bovinos entre janeiro e março deste ano, representando um aumento de 36,5% em comparação com o mesmo período em 2023, quando foram abatidos 96.185 animais.

Ao comparar com o último trimestre de 2023, entre outubro e dezembro, o aumento foi mais discreto, com uma alta de 1% no número de cabeças abatidas, totalizando 1,3 mil cabeças a mais. No quarto trimestre de 2023, o estado registrou o abate de 129.933 cabeças de bovinos.

A nível nacional, o cenário também foi de crescimento, com o abate de 9,24 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no primeiro trimestre de 2024, representando um aumento de 24,1% em relação ao mesmo período do ano anterior e um acréscimo de 0,9% em relação ao quarto trimestre de 2023.

A produção de carcaças bovinas atingiu 2,38 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2024, um aumento de 23,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas uma redução de 2,1% em relação ao último trimestre de 2023.