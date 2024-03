Acre bate recorde no abate de bovinos em 2023; crescimento chega a mais de 57%

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do estudo Estatística da Produção Pecuária, na última quinta-feira (14), apontam que o abate de bovinos teve um crescimento de 57,7% no estado do Acre em 2023.

De acordo com o levantamento, no 4° semestre de 2023, o estado registrou quase 131,257 mil cabeças de gado abatidas, enquanto no mesmo período, em 2022, o total de abates foi de 83.241, totalizando cerca de 48 mil cabeças a mais.

Segundo o IBGE, com o novo número de abates bovinos registrados, o estado bateu um recorde no setor. Com relação ao ao primeiro trimestre de 2023, o estado também já apresentou alta, nos três primeiros meses do ano passado foram abatidas 35.072 cabeças, enquanto que neste ano, até março o valor já chega a 96.185.

Esse resultado dá sequência à tendência de crescimento verificada desde janeiro do ano passado e representa um recorde, segundo o IBGE.

Em todo o país, 43,06 milhões de cabeças de gado foram abatidas, representando uma alta de 13,7% em comparação ao ano anterior. Houve, ainda, alta de 2,8% no abate de frangos, com 6,28 bilhões de abatimentos.