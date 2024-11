Anitta homenageia Sergio Mendes e sai de mãos vazias no Grammy Latino

Para se apresentar na 25ª edição do Grammy Latino, em Miami, na noite desta quinta-feira (14), Anitta escolheu homenagear Sergio Mendes e cantar um dos maiores hits do artista, “Mas que Nada”, ao lado de Tiago Iorc.

O músico, que ajudou a divulgar a música brasileira pelo mundo afora e colecionou recordes nas paradas americanas, morreu em setembro passado.

Anitta recebeu duas indicações ao Grammy Latino, mas perdeu ambas. Na primeira, melhor interpretação urbana em português, entregue à tarde em um evento restrito a artistas e convidados da indústria musical, a cantora foi derrotada por Gabriel O Pensador, Lulu Santos e Xamã, com “Cachimho da Paz 2”. Ela concorria com “Joga pra Lua”.

Na segunda, gravação do ano, uma das categorias principais do prêmio, entregue pouco após sua apresentação de “Mas que Nada”, Anitta perdeu para Juan Luis Guerra, com “Mambo 23”.

Embora tenha saído de mãos vazias, a cantora foi uma das principais personalidades da premiação neste ano. Ela e Iorc foram os únicos brasileiros a se apresentarem na cerimônia principal, entre uma delegação de 400 brasileiros que viajaram a Miami.

Ao chegar ao Kasya Center, onde acontece a cerimônia, Anitta foi uma das poucas artistas que cruzou o tapete vermelho rapidamente, sem falar com nenhum jornalista, brasileiro ou estrangeiro. Ela subiu diretamente a um palco montado para dar uma única entrevista para a transmissão oficial do Grammy.