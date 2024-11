Antes de ser encontrado morto, estudante de Medicina fez desabafo sobre irregularidades em hospital

O estudante de medicina Sebastião Peixoto Júnior, natural de Ruy Barbosa, na Bahia, foi encontrado morto em uma casa na cidade de Cochabamba, na Bolívia. O estudante foi encontrado na quinta-feira (14) e chocou amigos e familiares que pedem justiça pelo rapaz.

O caso segue sob investigação pelas autoridades bolivianas e a causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente. Antes de morrer, o estudante fez uma publicação em sua página no Facebook, com desabafo sobre irregularidades no ambiente de trabalho.

“Dias difíceis cheios de plantões sem descanso, mas estou aqui enfrentando do meu jeito pois me faltam 4 meses e 27 dias para terminar meu internato aqui na Bolívia… eu não sabia que era assim cheio de punições, castigos (você fica no hospital 24h ou 48h), privados de higienização básica como tomar banho, trocar de roupa etc e lugar pra dormir? nem sonhando, o tratamento é desumano, tentei mudar de hospital, mas os advogados dois aproveitadores, pois é o que mais tem aqui, só fizeram me trapacear, e a universidade não salvaguarda os direitos dos alunos, exceto se você paga $1500 dólares você muda de hospital”, disse.

O estudante continuou dizendo que não recomenda a ninguém estudar Medicina na Bolívia e a intenção do texto é expor algo que quase ninguém sabe e que “quase ninguém tem coragem por conta de represálias”.

Nas redes sociais, amigos e familiares pedem justiça por Sebastião. O caso também foi exposto por uma página, de Marielly Arruda, que compartilha a sua rotina na Bolívia.