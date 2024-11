Após acidente, homem “esquece” término de namoro e reconquista jovem

A história de amor de um casal é digna de um enredo de comédia romântica. Jenna Brotherson se casou com Mitchell sete meses após terminar o namoro — no entanto, isso só foi possível porque o rapaz sofreu uma concussão e esqueceu que eles não estavam juntos de fato.

Há cerca de cinco anos, o jovem casal, na época aos 22 anos, terminou o relacionamento, porque Jenna alegou estar “muito sobrecarregada com a vida”. Contudo, no dia seguinte, Mitchell caiu e bateu com a cabeça enquanto andava de esqui. Ele desmaiou e só acordou enquanto era socorrido por paramédicos, completamente alheio ao que estava acontecendo.

A concussão de Mitchell impactou significativamente sua memória, fazendo-o esquecer completamente do término do relacionamento com Jenna. Tanto que, no hospital, ele ligou para quem ele achava ser sua namorada, para buscá-lo após o acidente.

Em um vídeo publicado no TikTok, no qual Jenna relembra o ocorrido, ela revelou que ficou surpresa com a ligação. “Fiquei tipo: ‘por que ele está me mandando essa mensagem? Acabei de terminar com ele’”, lembrou a influenciadora.

Ainda amigos?

Em entrevista à revista People, Jenna detalhou que Mitchell continuou agindo como se nada estivesse acontecido entre eles. “Mitch continuou me mandando mensagens e tentando sair depois da concussão, e eu fiquei confusa sobre o porquê de ele continuar me mandando mensagens, já que tínhamos terminado. Pensei que talvez ele tivesse levado a declaração de permanecermos amigos muito a sério. Chegou ao ponto de eu contar a ele que meus colegas de quarto e eu tivemos um dia difícil, e ele veio e nos trouxe sorvete”, revelou.

@zobrothersons/Reprodução/Instagram

Diante de um comportamento tão “gentil e atencioso” de Mitchell, ajudando Jenna a superar as dificuldades, ela contou que repensou o término. “Depois de sair com amigos, conversamos à noite e pedi para voltar com ele. Foi quando percebi que ele não tinha ideia de que tínhamos terminado”, disse.

“Eu contei a ele sobre como estávamos no meu carro e o que eu disse a ele e o que ele respondeu. Ele me disse que não se lembrava de nada disso, exceto de conversar no carro. Mas ele não se lembrava do que conversamos. Ele achou super engraçado e eu fiquei aliviada. Isso tornou mais fácil voltarmos porque, para ele, nós nunca deixamos de estar juntos!”, continuou em entrevista à publicação.

Cinco meses após “reatarem”, em agosto de 2020, Mitchell pediu Jenna em casamento e, menos de três semanas depois, eles se casaram em Draper, em Utah, nos Estados Unidos, em 4 de setembro.

“Durante o discurso do meu marido, ele mencionou não se lembrar do término, mas como ele é muito grato por tudo ter dado certo no final”, contou Jenna. “Nós dois temos 27 anos agora e quando as pessoas nos perguntam sobre nossa história de amor, essa é a nossa parte favorita de contar. Nós realmente sentimos fios invisíveis nos unindo o tempo todo.”