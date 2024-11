Black Friday do Via Verde Shopping promete movimentar a capital acreana com ofertas exclusivas

O Via Verde Shopping anuncia a tão esperada Black Friday, com descontos imperdíveis e atrações especiais, de 29 de novembro a 1º de dezembro. Durante esses dias, os visitantes poderão aproveitar promoções exclusivas nas lojas do shopping, marcando o início da temporada de compras de fim de ano.

As lojas do Via Verde Shopping estarão participando da Black Friday, com super descontos e ampla variedade de produtos nos segmentos de vestuário, calçados, joias, eletrodomésticos, eletrônicos, entre outros. Esse evento, que já se consolida como um dos mais aguardados do ano, reúne promoções que atendem a diferentes estilos e orçamentos, garantindo opções de compras com economia para todos.

Para tornar a experiência ainda mais especial, o Via Verde Shopping preparou atrações exclusivas para o público. No dia 29 de novembro, das 18h às 21h, a Praça de Alimentação receberá o Bubble, uma cabine inflável interativa onde os clientes poderão acessar ofertas exclusivas. Além disso, haverá um totem com QR Code, permitindo que os participantes, após um rápido cadastro, tenham acesso a descontos especiais, brindes e vouchers exclusivos das lojas. Para completar o clima festivo, um DJ estará ao vivo animando o ambiente com música.

Com horários ampliados para garantir mais comodidade durante as compras, o Via Verde Shopping estará aberto nos seguintes horários especiais:

29/11 (quarta-feira): 10h às 23h

30/11 (quinta-feira): 10h às 23h

01/12 (sexta-feira): 13h às 21h

A Black Friday do Via Verde Shopping é a oportunidade perfeita para iniciar suas compras de fim de ano com economia e diversão. Venha aproveitar as ofertas imperdíveis no maior polo varejista do estado do Acre!

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

Sobre a Alqia

A Alqia é uma das principais administradoras de shopping centers do país, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Sob a sua gestão estão 12 empreendimentos distribuídos por diferentes regiões do Brasil, mais de 390 mil m2 de ABL e mais de 1 700 lojas. O grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade.

Os empreendimentos são: Aurora Shopping, em Londrina (PR) e Bossa Nova Mall no Rio de Janeiro. No Nordeste, Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela, em Salvador. Na região Norte, Via Verde Shopping, em Rio Branco e Shopping Manaus Vianorte. Em Minas Gerais, o Shopping Uberaba e o Uberlândia Shopping. Em São Paulo, Shopping Granja Vianna, em Cotia, Pátio Cianê Shopping, em Sorocaba, Super Shopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital. Mais informações no site https://www.alqia.com.br/.