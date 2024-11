CNU: terceira etapa será realizada pelo IBGE; veja orientações

A primeira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) está em andamento, e a terceira etapa do certame, para o cargo de Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas, será realizada pelo IBGE!

O edital com as normas relativas à realização desta etapa foi publicado em Diário Oficial da União nesta quinta-feira (14/11).

De acordo com o documento, a Terceira Etapa visa selecionar candidatos para o preenchimento de 8 vagas para o cargo de Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas, de acordo com as especificações dos Editais nº 02/2024, 03/2024 e 05/2024 do Concurso Nacional Unificado.

A etapa será constituída de Prova Didática na forma de aula e terá caráter eliminatório e classificatório. Participarão da prova didática, os candidatos aprovados na primeira e na segunda etapas do CNU, segundo a ordem de classificação por cargo/especialidade e dentro do número de classificados previsto nos editais.

As vagas específicas referem-se às seguintes especialidades:

Estatística (código B2-03-D);

Geografia (B3-02-A); e

Demografia (código B5-03-B).

Os candidatos aprovados na Terceira Etapa serão lotados na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Terceira Etapa do CNU

Confira, a seguir, mais detalhes da terceira etapa do CNU!

Prova didática

A Prova Didática, que terá caráter eliminatório e classificatório, versará sobre o conteúdo programático e referências bibliográficas constantes no Anexo III do edital da terceira etapa do CNU e, nela, o candidato deverá revelar cultura aprofundada no assunto. A critério dos candidatos, bibliografias complementares também poderão ser utilizadas.

A avaliação será na forma de aula, com duração mínima de 50 (cinquenta) minutos e máxima de 60 (sessenta) minutos. É vedada a leitura de texto da aula. É facultado, com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros recursos pedagógicos utilizáveis na exposição. A aprovação será realizada no momento do início da prova didática.

Na Prova Didática, a Comissão Examinadora avaliará o candidato quanto à capacidade de organizar ideias sobre o tema sorteado; à capacidade de expor ideias sobre o tema sorteado ao nível do aluno; à objetividade; ao domínio do tema sorteado e atualidade do candidato; à didática do candidato (clareza na exposição, linguagem adequada, uso adequado do tempo, voz, uso de exemplos, citação de referências bibliográficas, uso apropriado de material de apoio); à coerência entre o plano de aula apresentado e o desenvolvimento da aula e a capacidade de motivar. Finda a

apresentação, segue-se a arguição pelos membros da Comissão Examinadora, que avaliarão o conhecimento (domínio e atualidade do candidato), a capacidade de organizar ideias e a didática do candidato.

A Nota Final da Prova Didática será a média aritmética das notas individuais atribuídas pelos membros da Comissão Examinadora. O candidato que obtiver nota inferior a 60 pontos (sessenta por cento da prova) será automaticamente

eliminado do concurso.

As provas didáticas serão realizadas na ENCE, à Rua André Cavalcanti, 106 – Centro, na cidade do Rio de Janeiro.

Vagas por especialidade

Como mencionado anteriormente, as vagas específicas referem-se às seguintes especialidades:

Estatística (código B2-03-D);

Geografia (B3-02-A); e

Demografia (código B5-03-B).

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Requisitos

Os requisitos para o cargo são os seguintes:

(B2-03-D) – Cargo: Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas Especialidade: Estatística Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma de graduação, devidamente registrado, em estatística e mestrado em qualquer área; ou certificado de conclusão ou diploma de graduação, devidamente registrado, em qualquer área e mestrado em estatística.

(B3-02-A) – Cargo: Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas Especialidade: Geografia Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma de graduação, devidamente registrado, em geografia e mestrado em qualquer área; ou certificado de conclusão ou diploma de graduação, devidamente registrado em qualquer área e mestrado em geografia.

(B5-03-B) – Cargo: Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas Especialidade: Demografia Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma de graduação, devidamente registrado, em qualquer área e mestrado na área de planejamento urbano/regional e/ou demografia e outras afins.



Cronograma da Terceira Etapa do CNU

Confira as datas previstas no cronograma:

Provas didáticas – aulas: 2 a 5 de dezembro de 2024

Resultado preliminar: 10 de dezembro de 2024

Interposição de recursos: 12 e 13 de dezembro de 2024

Resultado final: 19 de dezembro de 2024

Confira o edital da terceira etapa do CNU na íntegra!

Panorama do CNU

Com edital publicado em janeiro de 2024, o Concurso Nacional Unificado (CNU), ofertou 6.640 vagas de níveis médio e superior para 21 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

As oportunidades estão distribuídas em oito blocos temáticos, a serem segmentadas da seguinte maneira:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Os aprovados no certame receberão salários iniciais que variam entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas simultaneamente, para todos os cargos, no dia 18 de agosto, em dois turnos, sendo:

Turno matutino (2h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco; Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

(2h30 de prova) Turno Vespertino (3h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões); Nível médio: provas objetivas (40 questões).

(3h30 de prova)