Com Bittar e Bocalom, vereador promove evento pedindo anistia para envolvidos no 8 de janeiro

O vereador derrotado nas eleições de 2024, João Marcos (PL), vai promover um encontro entre os “patriotas e conservadores” do Acre para pedir anistia aos envolvidos no ataque golpista do dia 8 de janeiro, em Brasília.

“Patriotas, vista-se de verde e amarelo e participe do nosso 1° evento da direita por Anistia Já! Se você é de direita e conservador, participe da nossa reunião”, diz o vereador ao fazer a convocação.

O evento será no auditório do Hotel Nobile Suítes, na próxima sexta-feira (29), a partir das 17h.

Estão confirmados para o encontro o senador Marcio Bittar (União Brasil) e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL).