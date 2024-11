Combate à flacidez: nutricionista lista os melhores e piores alimentos

A flacidez da pele, tanto do rosto quanto do corpo, pode aparecer por diversas razões. Ela pode surgir, por exemplo, com a idade, o que é um processo natural, ou mesmo quando uma pessoa perde uma quantidade significativa de peso, especialmente se não ganhar muita massa muscular junto.

Mas você sabia que a sua alimentação também pode afetar essa questão? É isso mesmo! Há alimentos que são bons para a flacidez, enquanto outros a pioram.

De acordo com a nutricionista Patrícia Davidson, ter um cardápio rico em proteína e inserir alguns outros alimentos e suplementos também pode evitar a pele flácida. A seguir, entenda melhor essa questão.

Dicas para evitar a pele flácida

Primeiramente, como já mencionado, alimentos ricos em proteína são bons para a flacidez. “Devemos focar no consumo de proteína adequado ao peso para atuar na construção muscular, consequentemente diminuindo a flacidez”, explica a especialista.

Continue a leitura no site Alto Astral, parceiro do Metrópoles.