Como ter duas contas do WhatsApp no mesmo celular: guia completo para Android e iPhone

Ter duas contas do WhatsApp em um único celular é uma funcionalidade que pode trazer grandes benefícios para usuários que precisam separar a vida pessoal e profissional.

Desde outubro de 2023, o WhatsApp tornou possível a inclusão de uma segunda conta no aplicativo em dispositivos Android, sem a necessidade de apps de terceiros.

Já no iPhone, essa funcionalidade está disponível por meio do WhatsApp Business. A seguir, apresentamos um guia detalhado e aprofundado sobre como configurar e usar essa opção em ambos os sistemas.

O Android lidera em flexibilidade ao permitir o uso de duas contas no WhatsApp diretamente no aplicativo. Essa funcionalidade, implementada oficialmente no final de 2023, é acessível em celulares com suporte para dois chips (dual SIM) ou com eSIM. Acompanhe o passo a passo detalhado para configurar a segunda conta:

Abra o WhatsApp no seu dispositivo. Toque nos três pontos no canto superior direito e acesse “Configurações”. Clique no ícone de adição ao lado da foto de perfil e selecione “Adicionar conta”. Aceite os termos clicando em “Concordar e continuar”. Insira o número do segundo chip e confirme com o código enviado via SMS. Se desejar, restaure um backup do Google Drive, ou opte por “Pular” para iniciar sem dados antigos.

Com esse processo, cada conta pode ser configurada de maneira independente, incluindo notificações personalizadas e configurações de privacidade distintas. Essa flexibilidade garante que usuários possam administrar suas comunicações de forma mais organizada e eficiente.

Usando o WhatsApp em iPhones: opção para usuários do WhatsApp Business

Os iPhones, por outro lado, possuem uma abordagem diferente devido às suas limitações de hardware e software. Embora muitos modelos contem com suporte a dual SIM, o WhatsApp não permite adicionar duas contas pessoais no mesmo aplicativo. A solução é usar o WhatsApp Business como alternativa para configurar uma segunda conta, ideal para profissionais.

Para configurar o WhatsApp Business no iPhone, siga estas etapas:

Baixe o WhatsApp Business pela App Store. Abra o aplicativo e aceite os termos clicando em “Concordar e continuar”. Escolha a opção “Usar outro número” e insira o número do segundo chip. Verifique o número e insira o código enviado por SMS. Restaure um backup do iCloud, se disponível, ou pule a restauração para começar do zero.

O WhatsApp Business oferece ferramentas adicionais, como mensagens automáticas, etiquetas e organização de contatos, tornando-se uma excelente opção para quem precisa de uma conta profissional.

WhatsApp/Foto: Divulgação/ WhatsApp

Benefícios da configuração de duas contas em um único dispositivo

Utilizar duas contas do WhatsApp no mesmo celular traz diversas vantagens. Entre os benefícios mais evidentes estão:

Separação entre vida pessoal e profissional.

Gerenciamento simplificado de contatos e mensagens.

Possibilidade de manter diferentes configurações de privacidade e notificações.

Uso de recursos empresariais no WhatsApp Business, como etiquetas e mensagens automáticas.

Alternativas nativas no Android para duplicação de aplicativos

Além da funcionalidade nativa do WhatsApp, algumas marcas de smartphones Android oferecem ferramentas próprias para duplicar aplicativos, permitindo a utilização de duas contas no mesmo dispositivo. Confira alguns exemplos:

Samsung : O recurso “Dual Messenger” permite duplicar aplicativos como WhatsApp e Facebook.

: O recurso “Dual Messenger” permite duplicar aplicativos como WhatsApp e Facebook. Xiaomi : Com o “Dual Apps”, os usuários podem criar uma segunda instância do WhatsApp.

: Com o “Dual Apps”, os usuários podem criar uma segunda instância do WhatsApp. Oppo e Vivo: Ferramentas similares permitem clonar aplicativos de mensagens.

Essas soluções são práticas para usuários que preferem não utilizar o WhatsApp Business ou não possuem suporte à funcionalidade nativa de duas contas.

Passo a passo para ativar o Dual Messenger em dispositivos Samsung

Se você possui um dispositivo Samsung, ativar o Dual Messenger é uma solução eficiente para usar duas contas do WhatsApp. Veja como configurar:

Acesse “Configurações” no seu dispositivo. Vá até “Recursos avançados” e selecione “Dual Messenger”. Ative a duplicação para o WhatsApp. Conclua a instalação da segunda instância do aplicativo. Configure a nova conta com o número do segundo chip.

Dados e estatísticas sobre o uso do WhatsApp

O WhatsApp é uma das ferramentas de comunicação mais utilizadas no mundo. Atualmente, o aplicativo conta com mais de 2 bilhões de usuários ativos, sendo que muitos utilizam o serviço para fins pessoais e profissionais. Estudos mostram que cerca de 40% dos usuários consideram essencial separar suas conversas entre contas distintas. Essa demanda crescente levou à introdução de recursos como a funcionalidade de múltiplas contas no Android e o uso do WhatsApp Business.

Impactos no mercado e perspectivas futuras

A inclusão de suporte nativo para múltiplas contas representa um avanço significativo para o WhatsApp. Empresas e usuários individuais agora podem aproveitar o aplicativo de maneira mais eficiente, sem recorrer a aplicativos de terceiros, que muitas vezes comprometem a segurança dos dados. Além disso, essa mudança coloca o WhatsApp em uma posição competitiva ainda mais forte frente a outros aplicativos de mensagens.

Dicas práticas para gerenciar duas contas no WhatsApp

Configure diferentes toques de notificação para cada conta, facilitando a identificação de mensagens.

Use etiquetas no WhatsApp Business para categorizar conversas importantes.

Defina horários específicos para verificar cada conta, evitando sobrecarga de mensagens.

Explore o recurso de respostas rápidas no WhatsApp Business para agilizar interações profissionais.

Curiosidades sobre o uso do WhatsApp em diferentes mercados

Em mercados como a Índia e o Brasil, onde o uso de dois chips é comum, a funcionalidade de múltiplas contas foi amplamente bem recebida. No Brasil, por exemplo, cerca de 60% dos usuários de smartphones utilizam dispositivos dual SIM, tornando o país um dos principais beneficiados por essa inovação.