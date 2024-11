Criança de seis anos supera câncer raro e recebe homenagem de equipe do voo que o levou para casa

Luiz Antonio Valente de Andrade, de Cruzeiro do Sul, tem apenas seis anos e recebeu homenagens da companhia aérea no retorno para o Acre, após finalizar seu tratamento contra o câncer.

A equipe que iria realizar o voo recepcionou o garoto com abraços e felicitações ainda na rampa da aeronave, assim que chegou ao aeroporto de Rio Braco.

A criança foi diagnosticada com Linfoma de Burkett, tipo raro de câncer que se origina nas células B do sistema linfático, sendo um câncer de glóbulos brancos.

O garoto estava realizando o seu tratamento no interior do estado de São Paulo, no Hospital do Câncer Infantil de Barretos, chamado Hospital do Amor, sendo a maior instituição do país de tratamento oncológico pediátrico que atende pelo Sistema Único de Saúde.

Veja o vídeo: