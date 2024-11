Deputados e senadores são retirados às pressas da sede do Congresso Nacional por causa de bombas

O Congresso Nacional, onde deputados federais e senadores se reúnem num plenário comum para discutir matérias legislativas, acaba de ser evacuado após explosão que deixou pelo menos um homem morto na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no início da noite desta quarta-feira (13).

As forças de segurança no Distrito Federal evacuaram o prédio, e deputados e senadores estão sendo retirados do local sob forte esquema de segurança.

A Polícia Militar do Distrito Federal informou que a explosão que matou o homem ocorreu em um veículo estacionado no local e que, aparentemente, o carro pertence a outra pessoa, não à vítima fatal da explosão.

Há informações de que o homem teria se imolado propositadamente no local, em uma prática comum do terrorismo internacional, na qual homens-bomba utilizam explosivos para causar sofrimento e morte a outras pessoas. No momento da explosão, por volta das 18h30min (horário do Acre, 20h30min em Brasília), havia pouco movimento na área.

Além do prédio do Congresso Nacional, todos os prédios localizados na Praça dos Três Poderes foram evacuados. Mais cedo, os ministros e funcionários do Supremo Tribunal Federal (STF) também haviam sido retirados às pressas do local.

O esquadrão antibombas das forças de segurança da Força Nacional, Polícia Militar e outros órgãos está vasculhando a área em busca de possíveis novos explosivos. O acesso ao local está completamente bloqueado.

Veja o vídeo: