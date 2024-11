Após explosões, Praça dos Três Poderes é evacuada; uma pessoa morre e há riscos de novas bombas

A Praça dos Três Poderes, em Brasília, acaba de ser interditada pelas forças de segurança que atuam no Distrito Federal.

Quem deixou carros estacionados nas imediações das sedes do Congresso Nacional, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Palácio do Planalto não pode entrar para resgatar os veículos enquanto as forças de segurança, incluindo o Corpo de Bombeiros, vasculham a área em busca de novos explosivos que podem ter sido deixados no local.

Em explosões registradas agora à noite no local, uma pessoa do sexo masculino foi morta. Não se sabe, ainda, se este homem era o autor das detonações ou uma vítima casual no local.

Maiores informações, dentro de instantes.

