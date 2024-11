Descubra os segredos que mais excitam os homens na “hora H”

Entender o que o parceiro gosta durante o sexo pode transformar a experiência e tornar o momento ainda mais prazeroso para o casal. Por isso, existem algumas dicas e segredos que podem ajudar a aumentar a excitação e a intimidade durante a famosa “hora H”.

Apesar de não existir um “segredo” universal, é importante uma comunicação aberta, confiança mútua e disposição para explorar juntos tudo o que pode aumentar a satisfação de ambos. É o que explica a psicóloga e sexóloga Ana Paula Nascimento, do Terapia de Bolso, que destaca a relevância do debate sobre desejos e preferências para o prazer sexual.

“Conversar sobre desejos, limites e preferências antes e durante o ato pode ajudar a garantir que ambos se sintam confortáveis e satisfeitos. Além disso, explorar diferentes tipos de estímulo, como toque, beijos e variações de ritmo e intensidade pode ajudar a aumentar o prazer. A prática de estar presente no momento e focar no prazer um do outro também é importantíssima”. Ana Paula Nascimento, psicóloga e sexóloga do Terapia de Bolso

Um dos segredos que deixam o parceiro maluco é o uso dos brinquedinhos sexuais, os chamados sex toys. A escolha fica a critério de cada um, mas vibradores, anéis penianos e masturbadores estão entre as opções mais populares.

“Sex toys podem ser uma adição divertida e excitante à vida sexual de um casal, sempre de forma consensual, afinal eles podem ajudar a explorar novas sensações e aumentar o prazer. É importante discutir quais opções atraem ambos sempre antes de se iniciar a prática”, explica Ana Paula.

A dona do maior canal sobre sexualidade e relacionamento do Brasil, Cátia Damasceno também dá algumas dicas para mexer com a cabeça dos homens durante o sexo.

Segundo ela, um bom gemido é uma das coisas que mais excitam os parceiros. “Esteja presente, deixe ele saber que está bom e gostoso. Mas não é para fingir. É para corresponder e participar. A gemida é extremamente excitante.”

Confira outras dicas da especialista:

Em 5 de dezembro, o auditório principal do Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF), recebe Cátia Damasceno na 5ª edição do Metrópoles Talks. A especialista em relacionamentos tem como missão ajudar a despertar nas pessoas uma vida íntima com muito mais autoconhecimento, prazer e liberdade.

​Com muito bom humor e informação, Cátia Damasceno compartilha, na palestra “O segredo das mulheres bem resolvidas”, os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e traz histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Os ingressos custam a partir de R$ 70 no site da Bilheteria Digital.

Cátia Damasceno

Dona do maior canal sobre sexualidade e relacionamento do Brasil, com a incrível marca de 10,6 milhões de inscritos ao longo de 10 anos de internet, Damasceno também é autora do best-seller Bem Resolvida e idealizadora do programa Mulheres Bem Resolvidas, que trabalha os aspectos físicos, emocionais e relacionais. Mais de 500 mil mulheres já assistiram aos cursos e treinamentos promovidos pela palestrante.

Especialista em falar sobre sexualidade, relacionamento, autoestima e empreendedorismo feminino em linguagem simples, ela alcança todas as faixas etárias e sociais.

Adquira seu ingresso

Metrópoles Talks

Além de Cátia Damasceno, outros grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em outubro, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente; já o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador.

Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Cátia Damasceno em Brasília

Palestra: “O segredo das mulheres bem resolvidas”

Data e horário: 5 de dezembro (quinta-feira), às 20h

Local: Ulysses Centro de Convenções

Onde comprar: Bilheteria Digital