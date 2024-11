Dois homens morrem após descarga elétrica ao manusearem bomba d’água em Sena Madureira

Uma tragédia marcou a noite desta quarta-feira (20) no Projeto Oriente, no Ramal Nova Olinda, em Sena Madureira, no interior do Acre. João Marcos, de 26 anos, e Jackson, ambos moradores da região, morreram após receberem uma forte descarga elétrica enquanto manuseavam uma bomba d’água em um açude.

Os dois homens tentavam consertar o equipamento quando o acidente aconteceu. De acordo com relatos de moradores da área, a bomba apresentava problemas, e o manuseio acabou resultando no choque fatal.

Um áudio compartilhado em grupos de mensagem detalhou o impacto da tragédia na comunidade local.

“Foram mexer numa bomba que estava com problema no açude e depois veio a notícia de que eles receberam a descarga elétrica. Façam oração em prol da família, para que possam se conformar diante de uma tragédia como essa,” disse um vizinho, emocionado.

Os corpos foram removidos e encaminhados para perícia. O clima na comunidade é de comoção, especialmente entre aqueles que conheciam as vítimas desde a infância.

As autoridades locais ainda não divulgaram mais informações sobre as circunstâncias do acidente, mas alertam para os riscos no manuseio de equipamentos elétricos em áreas úmidas.