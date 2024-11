Eduardo Suplicy anuncia remissão de câncer linfático após quatro meses de tratamento

O deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT), anunciou que o linfoma não Hodgkin, o qual luta há quatro meses, está em remissão. O comunicado foi feito nas redes sociais do político no último sábado (16).

O linfoma em questão se trata de um tipo de câncer que se inicia no sistema linfático e se espalha de forma desordenada no organismo. Ele foi diagnosticado com a doença em julho deste ano.

“Felizmente, estou curado. Os médicos informaram a mim que o meu linfoma está terminando, e agora só falta completar o tratamento”, comenta Suplicy. O deputado ainda será submetido a uma sessão de imunoterapia.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), existem mais de 20 tipos diferentes de linfoma não Hodgkin, e os casos têm aumentado nos últimos 25 anos, principalmente entre pessoas com mais de 60 anos. Os homens são mais predispostos do que as mulheres.

A estimativa é que, anualmente, sejam identificados 12.040 novos casos do câncer, sendo 6.420 em homens e 5.620 em mulheres, aponta o Inca.

Sintomas de linfoma não Hodgkin

Segundo o Inca, os principais sintomas do linfoma não Hodgkin incluem: