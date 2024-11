O vereador reeleito Samir Bestene (Progressistas) é o entrevistado do podcast Em Cena, do ContilNet, nesta segunda-feira (18).

O bate-papo ao vivo será conduzido pelo jornalista Tião Maia, a partir das 17h, no canal do ContilNet Notícias no YouTube.

Samir foi reeleito com 5.704 votos, ficando em segundo lugar na lista dos 21 vereadores que vão ocupar a Câmara de Vereadores a partir de 2025.