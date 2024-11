Erundina faz 90, diz que Congresso nunca foi tão ruim e prega utopia na política: “O sonho não cabe numa vida”

A pequena retirante aprendeu cedo a se indignar com as injustiças. Batalhou para estudar, chegou à universidade, virou assistente social. Entrou para a juventude católica e se envolveu na luta pela reforma agrária. “Gostaria de ter feito política na minha terra, mas fui perseguida pela ditadura ”, conta. Tachada de subversiva, ela teve que mudar de ares. Por vias tortas, a repressão dava um impulso à sua trajetória.

Erundina migrou para São Paulo, onde passou a militar em movimentos por moradia. Com a redemocratização, ajudou a fundar o PT e se elegeu vereadora e deputada estadual. Em 1988, tornou-se a primeira mulher a conquistar a prefeitura da maior cidade do país.

“Minha vitória foi absolutamente inesperada. Nem meu partido acreditava”, recorda. “Enfrentei preconceito por ser mulher, por ser nordestina, por ser solteira. E por ousar disputar o poder com a burguesia paulistana. Mas nunca me intimidei”, orgulha-se.

Erundina se diz preocupada com as revelações sobre a tentativa de golpe. “É um momento muito delicado, de risco de retrocesso”, avalia. Ela considera que a ameaça autoritária não foi debelada. “Vejo o prenúncio de situações imprevisíveis daqui para a frente”, alerta.

Na quarta-feira, Erundina discursou por quase meia hora no Conselho de Ética. Ao rebater acusações contra o deputado Glauber Braga, colega de PSOL que teria idade para ser seu neto, disse que os deputados não são donos do poder. “Nós só exercemos o mandato. O soberano é o povo, que lamentavelmente não sabe disso”, afirmou. Foi aplaudida de pé, numa cena rara de se ver no Câmara.

No dia seguinte, perguntei como ela mantém o ânimo para enfrentar a rotina pesada de voos, reuniões e debates intermináveis. “Os sonhos não envelhecem”, brincou Erundina, que continua no mesmo apartamento modesto onde morava quando era prefeita. “A idade não tem peso nenhum para mim. Não me acomodo. Vivi e ainda vivo pelo compromisso com mudança. A esperança é revolucionária”, afirmou.