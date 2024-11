Flamengo não relaciona Gabigol para jogo contra o Atlético-MG

Após o Flamengo conquistar o título da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, no último domingo (10/11), a declaração de Gabigol sobre seu futuro causou impacto. O atacante informou que não fica no Rubro-Negro e seu destino é ligado ao Cruzeiro e ao Santos.

Com isso, através de nota publicada na tarde desta terça-feira (12/11), o Flamengo comunicou que o camisa 99 não será relacionado para o duelo contra o Galo nesta quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube, a decisão “visa manter a harmonia do elenco” após a conquista da Copa do Brasil.

Veja a nota:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético-MG. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro.

A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro.