Friale diz que fim de semana deve ser marcado por chuvas, ventania e alerta para queda de granizo

O pesquisador e meteorologista Davi Friale anunciou, em previsão do tempo, que o final de semana no Acre deve ser marcado por chuvas a qualquer hora, pelo menos até segunda-feira, 25 de novembro.

“No Acre, a elevada umidade do ar (originária do oceano Atlântico), o calor (característico da primavera) e a aproximação de uma perturbação atmosférica (consequência de uma distante onda polar) criam condições favoráveis à ocorrência de chuvas a qualquer hora neste fim de semana, pelo menos até a próxima segunda-feira, dia 25 de novembro, com alta probabilidade de, em alguns pontos, chover forte, com raios, ventanias moderadas e queda eventual de granizo”, disse.

Segundo Friale, o calor será abafado, com máximas oscilando entre 31 e 34ºC em todos os municípios, exceto onde tiver registro de chuvas entre 10h e 15h.

“Durante a noite, a temperatura cai e, ao amanhecer, vai ficar entre 21 e 24ºC, no leste e no sul do estado, e entre 22 e 25ºC, no Vale do Juruá. As chuvas mais intensas deverão ocorrer entre sexta-feira e sábado, principalmente nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira”, explicou.