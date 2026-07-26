26/07/2026
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Execução do Hino Nacional com batida de leques marca a 27ª Parada LGBTQIAPN+ de Brasília

Evento reuniu participantes na Esplanada dos Ministérios neste domingo (26/7)

Por Fhagner Soares, ContilNet 26/07/2026 às 21:00
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Execução do Hino Nacional com batida de leques marca a 27ª Parada LGBTQIAPN+ de Brasília
Registro de participantes marcando o ritmo do hino oficial com leques acumulou milhares de visualizações/ Foto: Reprodução

A 27ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Brasília movimentou o centro da capital federal na tarde deste domingo (26/7). Com concentração iniciada às 14h em frente ao Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios, o evento marcou o encerramento do festival que integrou a programação cultural e ativista da cidade ao longo dos últimos dias.

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Entre as apresentações e intervenções culturais realizadas durante o ato público, um momento específico ganhou rápida projeção nas plataformas virtuais: a execução do Hino Nacional Brasileiro acompanhada por um grupo de participantes.

Durante a reprodução da execução oficial do hino, manifestantes utilizaram o som estalado e sincronizado de leques para acompanhar o ritmo da composição. A performance foi registrada em vídeo e espalhou-se rapidamente pelas redes sociais, gerando reações diversas e intenso debate entre os internautas.

Enquanto grupos de apoiadores elogiaram a criatividade e o simbolismo da manifestação cultural como forma de pertencimento e ocupação do espaço público, críticos questionaram o formato adotado em relação aos símbolos pátrios. A mobilização encerrou o calendário do festival no Distrito Federal reunindo milhares de pessoas ao longo da Esplanada.

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