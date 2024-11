Gemini vs. ChatGPT: qual chatbot é melhor? Compare as duas IAs

Com o avanço dos modelos, ambas as plataformas conseguem buscar informações em tempo real na internet e conversar sobre assuntos da atualidade. Contudo, o Gemini consegue tirar proveito da tecnologia do buscador do Google, sendo uma melhor ferramenta para fazer pesquisas na web. Inclusive, ao criar um texto na plataforma, o usuário pode clicar no símbolo do Google abaixo da resposta para fazer uma checagem em tempo real do conteúdo. Nesse mesmo menu, é possível usar ferramentas rápidas para refinar as respostas, sem precisar escrever comandos adicionais.