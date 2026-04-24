24/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Os 12 melhores jogos mobile da história

Metacritic elegeu World of Goo como melhor jogo mobile da história

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 10:33
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Os 12 melhores jogos mobile da história
Foto: Divulgação/Sega

Muitas vezes subestimada, a plataforma mobile guarda verdadeiras obras-primas que superam, em nota, muitos títulos de consoles. De acordo com o agregador Metacritic, a lista dos 12 melhores jogos da história para dispositivos móveis é liderada por títulos que apostam em física, estratégia e criatividade.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O Top 3: A Realeza dos Puzzles e Plataformas

No topo da lista, o destaque absoluto vai para o equilíbrio e a física:

  1. World of Goo (97): O líder isolado. Um jogo de construção com bolinhas de gosma que exige raciocínio lógico e senso de equilíbrio impecável.

  2. Super QuickHook (96): Um desafio de timing e física onde o jogador usa um gancho para atravessar cenários perigosos.

  3. VVVVVV (95): Um plataforma de dificuldade extrema onde o “pulo” é substituído pela inversão da gravidade.

Rankings e Diversidade

A lista também traz nomes de peso da indústria, como a Blizzard e a Sega, provando que grandes estúdios também brilham no celular:

Posição Jogo Metascore
World of Goo 97
Super QuickHook 96
VVVVVV 95
Super Stickman Golf 3 95
iBlast Moki 94
N.O.V.A. 94
Geometry Wars 3: Dimensions 94
Bastion 94
Hearthstone 93
10º Cut the Rope 93
11º Real Racing 2 93
12º Sonic CD 93

Clássicos que moldaram o mercado

Títulos como Cut the Rope e Real Racing 2 são lembrados por elevar o patamar técnico dos smartphones em 2010, trazendo gráficos e mecânicas que, na época, pareciam impossíveis para um aparelho que cabia no bolso. Já Hearthstone provou que jogos de cartas digitais poderiam ser fenômenos globais de eSports, enquanto Sonic CD mostrou como a viagem no tempo pode ser brilhantemente adaptada para o controle por toque.

Com informações do TechTudo.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.