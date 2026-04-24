Os 12 melhores jogos mobile da história

Muitas vezes subestimada, a plataforma mobile guarda verdadeiras obras-primas que superam, em nota, muitos títulos de consoles. De acordo com o agregador Metacritic, a lista dos 12 melhores jogos da história para dispositivos móveis é liderada por títulos que apostam em física, estratégia e criatividade.

O Top 3: A Realeza dos Puzzles e Plataformas

No topo da lista, o destaque absoluto vai para o equilíbrio e a física:

World of Goo (97): O líder isolado. Um jogo de construção com bolinhas de gosma que exige raciocínio lógico e senso de equilíbrio impecável. Super QuickHook (96): Um desafio de timing e física onde o jogador usa um gancho para atravessar cenários perigosos. VVVVVV (95): Um plataforma de dificuldade extrema onde o “pulo” é substituído pela inversão da gravidade.

Rankings e Diversidade

A lista também traz nomes de peso da indústria, como a Blizzard e a Sega, provando que grandes estúdios também brilham no celular:

Posição Jogo Metascore 1º World of Goo 97 2º Super QuickHook 96 3º VVVVVV 95 4º Super Stickman Golf 3 95 5º iBlast Moki 94 6º N.O.V.A. 94 7º Geometry Wars 3: Dimensions 94 8º Bastion 94 9º Hearthstone 93 10º Cut the Rope 93 11º Real Racing 2 93 12º Sonic CD 93

Clássicos que moldaram o mercado

Títulos como Cut the Rope e Real Racing 2 são lembrados por elevar o patamar técnico dos smartphones em 2010, trazendo gráficos e mecânicas que, na época, pareciam impossíveis para um aparelho que cabia no bolso. Já Hearthstone provou que jogos de cartas digitais poderiam ser fenômenos globais de eSports, enquanto Sonic CD mostrou como a viagem no tempo pode ser brilhantemente adaptada para o controle por toque.

Com informações do TechTudo.