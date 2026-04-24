24/04/2026
Animes populares que você precisa assistir pelo menos uma vez

Guia reúne hoje os 12 animes fundamentais para maratonar no streaming

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 10:37
Foto: Reprodução/IMDb

O mundo dos animes deixou de ser apenas um nicho para se tornar um pilar central do entretenimento global. Com histórias que vão de batalhas épicas a dilemas psicológicos profundos, alguns títulos se tornaram referências culturais obrigatórias. Nesta sexta-feira (24/04/2026), preparamos um guia completo com os 12 animes que definem o que é ser otaku hoje.

O Pódio da Crítica e do Público

Se você busca qualidade narrativa e impacto visual, estes três nomes são imbatíveis:

  • Fullmetal Alchemist: Brotherhood (9.11 no MyAnimeList): A jornada dos irmãos Elric é considerada por muitos a obra mais completa da história.

  • Hunter x Hunter (2011): Um exemplo de como o gênero shounen pode ser complexo, estratégico e emocionante.

  • Attack on Titan: O fenômeno que parou a internet com sua trama política e reviravoltas sombrias.

Com informações do TechTudo.

Guia Rápido: Onde Assistir?

Anime Principal Plataforma Foco da Trama
One Piece Netflix / Crunchyroll Aventura e Liberdade
Naruto Netflix / HBO Max Superação e Laços
Jujutsu Kaisen Crunchyroll / Netflix Maldições e Ação
Demon Slayer Crunchyroll / Netflix Vingança e Família
Neon Genesis Evangelion Netflix Mechas e Psicologia
Dandadan (2024) Netflix / Crunchyroll Sobrenatural e Comédia

Do Clássico ao Moderno

Enquanto Dragon Ball Z e Neon Genesis Evangelion moldaram a indústria nos anos 80 e 90, produções recentes como Chainsaw Man e o explosivo Dandadan (sucesso absoluto em 2024 e 2025) mostram que a criatividade japonesa continua quebrando barreiras. Seja acompanhando a busca de Luffy pelo tesouro lendário ou os duelos mentais em Death Note, cada um desses títulos oferece uma porta de entrada única para diferentes gêneros, do terror à comédia romântica paranormal.

