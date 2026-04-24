Animes populares que você precisa assistir pelo menos uma vez

O mundo dos animes deixou de ser apenas um nicho para se tornar um pilar central do entretenimento global. Com histórias que vão de batalhas épicas a dilemas psicológicos profundos, alguns títulos se tornaram referências culturais obrigatórias. Nesta sexta-feira (24/04/2026), preparamos um guia completo com os 12 animes que definem o que é ser otaku hoje.
O Pódio da Crítica e do Público
Se você busca qualidade narrativa e impacto visual, estes três nomes são imbatíveis:
Fullmetal Alchemist: Brotherhood (9.11 no MyAnimeList): A jornada dos irmãos Elric é considerada por muitos a obra mais completa da história.
Hunter x Hunter (2011): Um exemplo de como o gênero shounen pode ser complexo, estratégico e emocionante.
Attack on Titan: O fenômeno que parou a internet com sua trama política e reviravoltas sombrias.
Guia Rápido: Onde Assistir?
|Anime
|Principal Plataforma
|Foco da Trama
|One Piece
|Netflix / Crunchyroll
|Aventura e Liberdade
|Naruto
|Netflix / HBO Max
|Superação e Laços
|Jujutsu Kaisen
|Crunchyroll / Netflix
|Maldições e Ação
|Demon Slayer
|Crunchyroll / Netflix
|Vingança e Família
|Neon Genesis Evangelion
|Netflix
|Mechas e Psicologia
|Dandadan (2024)
|Netflix / Crunchyroll
|Sobrenatural e Comédia
Do Clássico ao Moderno
Enquanto Dragon Ball Z e Neon Genesis Evangelion moldaram a indústria nos anos 80 e 90, produções recentes como Chainsaw Man e o explosivo Dandadan (sucesso absoluto em 2024 e 2025) mostram que a criatividade japonesa continua quebrando barreiras. Seja acompanhando a busca de Luffy pelo tesouro lendário ou os duelos mentais em Death Note, cada um desses títulos oferece uma porta de entrada única para diferentes gêneros, do terror à comédia romântica paranormal.