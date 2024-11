Globo surpreende e escala Tieta para substituir Alma Gêmea no Vale a Pena

Tieta (1989) vai substituir Alma Gêmea na faixa de reprises do Vale a Pena Ver de Novo. A Globo anunciou nesta quarta (13), a apenas três semanas do fim do folhetim de Walcyr Carrasco, que a trama estrelada por Betty Faria e José Mayer volta à televisão a partir do dia 2 de dezembro.

Dessa vez, a produção não terá dobradinha com a reta final de sua antecessora. A emissora revelou a novidade em suas redes sociais. Betty Faria reviveu a personagem em um vídeo de divulgação da Globo. “Eu não disse que voltava? Dia 2 de dezembro, no Vale a Pena Ver de Novo, eu mesma”, disse a atriz, caracterizada como Tieta.

“Tenho orgulho do que ela representava. Tieta era muito moderna, hoje ainda é revolucionária. Era uma pessoa do bem, cheia de amor, que chega na cidade para ajudar a melhorar a situação, sempre trazendo ideias novas e derrubando preconceitos”, afirmou a veterana, emocionada, em entrevista divulgada pela Globo.

A história escrita por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn é considerada a segunda novela de maior audiência da televisão brasileira, sendo ultrapassada apenas por Roque Santeiro (1985). A obra é inspirada no no livro Tieta do Agreste, de Jorge Amado (1912-2001).

Tieta se passa na cidade fictícia de Santana do Agreste, na região nordeste do Brasil. Na primeira fase, a protagonista interpretada por Claudia Ohana enfrenta problemas com o pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), por ser uma mulher liberal.

Após ser humilhada e expulsa de casa, ela vai embora para São Paulo e retorna 25 anos depois com sede de vingança. O folhetim mistura elementos fantásticos com a narrativa contemporânea. Um dos grandes mistérios de Tieta era a identidade da mulher de branco, uma assombração que vagava pela cidade para atacar homens durante a noite.

Além da atuação marcante de Betty Faria, quem roubou a cena foi a vilã Perpétua (Joana Fomm). A irmã de Tieta escondia uma caixa branca que guardava a sete chaves.

Sucesso internacional, Tieta foi transmitida no México, Chile, Guatemala, Peru, Portugal, República Dominicana e no Uruguai, entre outros países. Em 1996, o cineasta Cacá Diegues produziu Tieta para o cinema, com Sônia Braga no papel principal, e Marília Pêra (1943-2015) como Perpétua.