Governo instala cabos de aço para sustentar estrutura da Passarela Joaquim Macedo

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), já iniciou as obras de reparo na estrutura da Passarela Joaquim Macedo.

Nesta terça-feira (26), o Deracre informou que a equipe do Corpo de Bombeiros “atua na instalação dos cabos de aço, que serão ancorados às máquinas estrategicamente posicionadas ao lado da passarela, funcionando como suporte para o pilar principal da estrutura”.

Ao mesmo tempo, uma equipe do órgão realiza o monitoramento diário do solo, “desde que a passarela sofreu um desmoronamento parcial, provocado pela erosão acelerada das margens do Rio Acre”.

A obra inclui a construção de um canteiro e a instalação de sistemas de contenção, como cortinas atirantadas e estacas-prancha metálicas.

“O reforço da estrutura contará com a instalação de 18 estacas circulares no pilar danificado, garantindo maior estabilidade e segurança à passarela”, finaliza a nota pública lançada na Agência de Notícias do Acre.