Homem passa por transplante de rosto após anos sem sorrir; veja fotos

Em 2014, Derek Pfaff, então com 19 anos, sofreu ferimentos graves após dar um tiro no próprio rosto. Durante os dez anos seguintes, passou por 58 cirurgias reconstrutivas, sem conseguir recuperar totalmente as funções faciais perdidas, como a capacidade de piscar, engolir, sorrir e respirar pelo nariz.

Uma década depois do ocorrido, em fevereiro deste ano, Derek recebeu um transplante de rosto. O procedimento foi realizado pela equipe da Mayo Clinic, durou mais de 50 horas, e envolveu cerca de 80 profissionais. A técnica devolveu a maioria das funções perdidas ao rapaz, que hoje tem 30 anos.

“Estava sob muita pressão na faculdade. Não me lembro de ter tomado a decisão de tirar a minha própria vida. Quando acordei no hospital, pensei inicialmente que havia sofrido um acidente de carro. Sobrevivi por uma razão. Quero ajudar os outros. Sou muito grato ao meu doador, à sua família e à minha equipe de cuidados da Mayo Clinic por terem me dado essa segunda chance”, relatou ele, que se tornou uma voz ativa na prevenção ao suicídio, em comunicado.

A cirurgia substitui aproximadamente 85% da face — incluindo mandíbula, maxila, dentes e nariz — permitiu que ele voltasse a sorrir, respirar normalmente e até falar com mais facilidade. O transplante foi realizado em fevereiro deste ano, após a equipe médica ter encontrado um doador compatível.